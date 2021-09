Onderwijsinspectie mag rapport over Gomarus publiceren

on

De Inspectie van Onderwijs mag het rapport over het Gomarus College in Gorinchem ongewijzigd publiceren. Dat heeft de rechter bepaald.

Op de school werden leerlingen gedwongen om hun homoseksuele geaardheid kenbaar te maken aan hun ouders. Dat bleek uit verhalen van oud-leerlingen, waar NRC over schreef. Naar aanleiding van dat artikel deed de Inspectie van Onderwijs onderzoek.

Het Gomarus College vond dat het rapport een verkeerd beeld gaf en stapte naar de rechter om de publicatie tegen te houden. De school eiste dat bepaalde passages aangepast werden, maar van de rechter hoeft dat niet.

De school geeft toe dat het op bepaalde punten niet goed is gegaan en benadrukt dat het altijd de bedoeling is geweest om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met leerlingen en hun seksuele geaardheid.

De streng gereformeerde school wijst het praktiseren van homoseksualiteit op Bijbelse gronden af.

(Bron: RTV Rijnmond)

