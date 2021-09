COC eist excuses van Baudet voor schelden met ‘homo’

on

COC Nederland eist excuses van Thierry Baudet van Forum voor Democratie voor het gebruik van het woord ‘homo’ als scheldwoord.

‘Homo is geen scheldwoord. Ook niet voor de grap. Het moet écht stoppen. Je bent volksvertegenwoordiger voor iedereen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn’, zegt voorzitter Astrid Oosenbrug van COC Nederland aan EditieNL.

Baudet schold parlementair verslaggever Joost Vullings van EenVandaag uit voor homo, nadat Vullings weigerde hem een hand te geven vanwege de geldende coronamaatregelen.

Er wordt niet alleen door jongens, maar ook door meiden vaak gescholden met ‘homo’. Het zit diep in de maatschappij, zegt Bamber Delver van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. ‘Het is verworden tot een diepe belediging. Voor mannen onderling betekent het een aantasting in de mannelijkheid’, zegt hij tegen EditieNL.

(Bron: RTL Nieuws; foto: screenshot Forum voor Democratie)

