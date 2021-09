In de klas vragen naar genderidentiteit

on

Een school in Hilversum vraagt leerlingen naar hun genderidentiteit. Leerlingen hoeven niet te antwoorden. Het Roland Holstcollege wil er in elk geval een gesprek mee openen, zegt de school bij EenVandaag.

De docent maatschappijleer wil leerlingen de ruimte geven “om iets te laten weten als ze dat willen”, zegt hij bij het AVROTROS-programma. “Iedereen op school moet de vrijheid voelen om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of verantwoorden”, klinkt het op de Hilversumse school.

Twee docente van het Stedelijk Gymnasium in Utrecht pleitten in Trouw ook voor het bespreken van de zenderidentiteit bij de start van het nieuwe schooljaar. Het Transgender Netwerk Nederland schreef een GenderDoeBoek voor Scholen, over hoe je kunt omgaan met gendervraagstukken.

Critici zeggen dat vragen naar identiteit ouders kan afschrikken, doordat de discussie over genderidentiteit nu opeens heel snel gaat.

Kijk voor meer info bij EenVandaag.

