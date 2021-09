Zaterdag wordt park in Zwolle een LHBTIQ+ vriendelijke zone

on

Komende zaterdag wordt het Park de Wezenlanden in Zwolle een LHBTIQ+ vriendelijke zone tijdens een kleurrijke Regenboogmanifestatie.

De manifestatie is een reactie op het nieuws uit Polen, waar LHBTIQ+ vrije zones zijn ingesteld en uit Hongarije waar een anti-LHBTI wet in Hongarije. Tijdens de manifestatie wordt aandacht gevraagd voor LHBTIQ+ rechten in binnen- en buitenland.

De manifestatie wordt om 13.00 uur geopend door wethouder Dorrit de Jong. Naast muziek en andere bijdragen zijn er kramen van de verschillende organisaties, zoals COC Zwolle, Zwolle for Amnesty, Stichting Safe Houses Melina Lamee, Amnesty Zwolle, Let’s Talk About Yes en de Wijde Kerk.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel