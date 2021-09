Meer homo-/bi-mannen kunnen nu bloed geven

on

Homoseksuele en biseksuele mannen met een vaste partner mogen vanaf nu (1 september) bloed doneren. Bloedbank Sanquin wilde tot nu toe alleen bloed hebben van mannen die vier maanden geleden voor het laatst seks hadden met een andere man. Uiteindelijk wil de bloedbank ook mannen zonder vaste relatie toelaten, maar alleen als ze veilige seks hebben.

Ruim dertig jaar mochten homo’s en biseksuelen geen bloed geven. De bloedbank vond het risico op besmettelijke ziektes die je via bloed kunt doorgeven, zoals hiv, te groot.

Het uitsluiten van homo- en bi-mannen was omstreden. Critici gaven aan dat je mensen uitsluit op hun seksuele identiteit, en niet op hun gedrag. Want: heteromannen konden wel iedereen het bed delen en bloed geven, was de kritiek.

Na jarenlang lobbyen, onder meer door LHBTI-belangenvereniging COC, liet de bloedbank eerder al mannen toe die minstens vier maanden geen seks hadden gehad met een andere man. Dat wordt nu uitgebreid naar mannen met een “duurzame relatie”. De volgende verruiming wordt volgend jaar verwacht.

Categorieën:Nieuws