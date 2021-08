Drie mannen op heterdaad betrapt bij anti-homogeweld

on

Drie jonge mannen zijn donderdagavond aangehouden na het mishandelen van een bezoeker van een zogenoemde homo-ontmoetingsplek in Reek. Dat heeft de politie zaterdag bekend gemaakt.

Agenten zagen de drie uit een auto stappen en de bosjes inlopen. Vlak daarna kwam er bij de meldkamer een melding over een mishandeling. De drie, twee van 18 jaar oud uit Herpen en een van 19 uit Berghem, werden vervolgens aangehouden. Een van hen probeerde te ontsnappen, maar dat mislukte.

De mannen hadden onder meer een ploertendoder, een wapenstok, pepperspray en een taser bij zich.

De politie was in burger op de parkeerplaats aan de N 277, de Provinciale weg Zuid, nadat er de afgelopen maanden zo’n tien meldingen binnen waren gekomen over anti-homogeweld.

Onderzocht wordt of de drie mannen daar ook iets mee te maken hebben. De politie roept slachtoffers op zich te melden.

In hetzelfde onderzoek is zaterdag nog een verdachte aangehouden, een 19-jarige man uit Oss. Hij wordt verdacht van het mishandelingen op dezelfde plek.

(Bron: Omroep Brabant; foto: Google Maps)

