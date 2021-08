Roze Golf 29-08: een geschiedenisles over transgenders

on

Historicus Alex Bakker onderzocht de geschiedenis van transgenders in Nederland. Voor velen was het nieuws van de geslachtoperatie in Denemarken van de Amerikaanse Christine Jorgensen in 1952 een omslagpunt.

Alex Bakker schreef er een boek over en er is een tentoonstelling, nu te zien in Amsterdam, maar later op diverse plaatsen in het hele land, waaronder Zwolle.

Volgende week zaterdag is er een LHBTI-vriendelijke zone in Park de Wezenlanden in Zwolle uit protest tegen de situatie voor LHBTI’ers in met name Polen en Hongarije. Diverse organisaties geven er informatie en er zijn optredens.

Omdat het programma ‘Ongelofelijk’ van het Humanistisch Verbond vanwege de vakantie komt te vervallen, duurt de Roze Golf een uur.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 29 augustus tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

