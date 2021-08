Grote demonstratie in Amsterdam tegen anti-LHBTI-geweld

on

Zo’n duizend mensen hebben donderdagavond gedemonstreerd tegen anti-LHBTI-geweld. De demonstratie volgde op de brandstichting, afgelopen vrijdag in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat.

De demonstratie begon op het Mercatorplein, waar een aantal toespraken werden gehouden voor zo’n 350 mensen.

Eén van de sprekers was Julia Zegeling, bewoonster van de flat die moest vluchten voor het vuur. ‘Wij zijn met onze posters niet de oorzaak van de brand, dat is de haat die de basis is voor deze agressie. We moeten geen zero tolerance tegen posters hebben, maar zero tolerance tegen discriminatie en geweld.’ Daarmee doelde ze op het verbod van de verhuurder om nog posters en vlaggen in de gemeenschappelijke ruimtes van de flat op te hangen

Anneke van der Werf van studentenorganisatie ASV-Gay deed een oproep aan de gemeente, de politie en de verhuurder: ‘Luister naar onze zorgen. Het is jullie taak onze bewoners veilig te houden.’

Na de toespraken trokken de demonstranten naar de flat aan de Krelis Louwenstraat. Ze droegen een 25 meter lange regenboogvlag mee. Daar waren in totaal zo’n duizend mensen op de been.

(Bron: Het Parool; foto: Twitter)

