Mr Senior Pride 2021: instellingen maak werk van de Roze Loper

on

Mr Senior Pride 2021 Lammert Veenhuizen uit Westdorpe roept managers en medewerkers van zorginstellingen op om werk te maken van een roze ouderenbeleid.

Hij deed de oproep dinsdagochtend in het radioprogramma ‘Zeeland Wordt Wakker’ van Omroep Zeeland.

Hij kwam met de oproep ‘zodat ik dit jaar een Roze Loper kan uitreiken.’

‘Ik wil in een wereld leven waarin iedereen zichzelf kan zijn, zonder continu verantwoording af te hoeven leggen’, zegt Veenhuizen. Hij denkt ‘dat we goed bezig zijn, maar het kan altijd beter.’

Hij hekelt het feit dat er nog maar één instelling in Zeeland is met een Roze Loper . ‘Iedereen zegt wel “roze ouderen zijn welkom”, maar het wordt niet naar buiten uitgedragen, want dan wordt men bang zo van we moeten anderen niet tegen de schenen schoppen..

Lammert Veenhuizen werd maandag gehuldigd als Mr. Senior Pride 2021. ‘Ik voel me ongelofelijk gewaardeerd voor mijn inzet.’

Hij was dinsdagochtend te horen in het radioprogramma ‘Zeeland wordt wakker’ van Omroep Zeeland, gepresenteerd door Remco van Schellen:

(Bron: Omroep Zeeland; foto: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws