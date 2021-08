Actie Amsterdam-West voor regenboogvlaggen groot succes

on

De geldinzamelingsactie in Amsterdam West om geld bijeen te brengen om regenboogvlaggen te kunnen kopen en uit te kunnen delen in de wijk is een groot succes.

Maandagochtend was het streefbedrag van € 3.000 gehaald. Het stadsdeelbestuur doneerde alleen al duizend euro. De teller staat nu op ruim € 6.500.

Met de regenboogvlaggen wil GroenLinks stadsdeelcommissie-lid Tirza Gevers de bewoners van de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat een hart onder de riem steken. Afgelopen vrijdag werd daar brand gesticht en de politie denkt dat papieren regenboogvlaggetjes en Pride-posters opzettelijk zijn aangestoken. Dat was de afgelopen weken al vaker gebeurd.

‘Het is tijd voor een luid en duidelijk tegengeluid’, schrijft GroenLinks-stadsdeelcommissielid Tirza Gevers. ‘Laten we gezamenlijk opstaan tegen intolerantie en massaal de regenboogvlag uithangen in West. Om te laten zien dat je een vlag kan vernielen, maar er vervolgens tien voor in de plaats komen. En om aan iedereen duidelijk te maken dat West een stadsdeel is waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we pal staan voor ieders veiligheid.’

‘Met het bedrag dat hier wordt gedoneerd worden er zoveel mogelijk regenboogvlaggen en posters voor achter het raam gekocht. Als we gezamenlijk inleggen, kunnen de vlaggen ‘in bulk’ worden ingekocht en zorg je er dus met jouw donatie voor dat de vlag ook beschikbaar is voor diegenen die er zelf geen bestedingsruimte voor hebben.’

(Bron: AT5, Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws