Roze Golf 22-08: Het songfestival door de ogen van Barry

Barry van Cornewal doet al 21 jaar verslag van het Eurovisie Songfestival voor de Roze Golf. Het eerste songfestival dat hij bijwoonde werd gehouden in Stockholm op 13 mei 2000, de dag van de vuurwerkramp in Enschede.

Om erbij te zijn in Stockholm was voor Barry een droom die uitkwam, maar thuis was niemand geïnteresseerd in zijn verhaal. De Roze Golf kwam de weken na de vuurwerkramp te vervallen, omdat Radio Oost als rampenzender fungeerde.

Zijn laatste songfestival, eerder dit jaar in Rotterdam liep ook anders dan gepland. Barry van Cornewal was delegation host voor het team uit IJsland en een van de zangers werd positief getest.

In de Roze Golf vertelt Barry over hoe het er toegaat achter de schermen bij het songfestival, over de feesten en vertelt hij waarom hij stopt met het bezoeken van de festivals.

Omdat het programma ‘Ongelofelijk’ van het Humanistisch Verbond vanwege de vakantie komt te vervallen, duurt de Roze Golf een uur.

