Zwangere non-binaire transpersoon wil geen ‘moeder’ in akte

Een echtpaar dat binnenkort een eerste kind verwacht, gaat via de rechter afdwingen dat in de geboorteakte straks geen moeder wordt geregistreerd. In plaats daarvan wil de zwangere Ryan Ramharak worden geregistreerd als ‘ouder’.

In geboorteaktes wordt nu degene die het kind heeft gedragen automatisch aangeduid als de moeder. De 29-jarige non-binaire transpersoon Ramharak (links op de foto) vindt dat niet passen. ‘Ik voel me niet de moeder, ook niet de vader, maar de ouder.’

Voor Ramharak, die geen ‘hij’ of ‘zij’ maar ‘die’ wil worden genoemd, is die terminologie belangrijk.

‘Het gaat er ook om hoe je door de buitenwereld wordt aangesproken. Bijvoorbeeld als je naar het buitenland reist of je kind gaat aanmelden op school. Dan is het fijn om papieren te hebben die reflecteren dat je de ouder bent.’

Baba en papa

Vanwege de afgeronde transitie is Ramharak een paar jaar geleden van naam veranderd. ‘Ik merkte toen hoe belangrijk zo’n certificaat is. Als dat bij ons al aan het begin verkeerd wordt neergezet, dan is dat eigenlijk heel scheef.’

Ramharak en David Paul Ramharak-Peters (31) informeerden hun omgeving woensdag over hun zwangerschap. Ze hebben ook al bedacht hoe hun kindje hen straks moet noemen. ‘Ryan wordt baba en David wordt papa.’

Hun juridische procedure beginnen ze waarschijnlijk pas na de bevalling, als Ramharak-Peters aangifte doet bij de gemeente. ‘Dan zullen we bezwaar gaan maken.’ Uiteindelijk hopen ze te bereiken dat alle aanstaande ouders in de toekomst zelf kunnen kiezen of ze zich laten registreren als vader, moeder of ouder.

‘In het Verenigd Koninkrijk wees een rechter onlangs een verzoek van een transman af om zich als vader te registreren, omdat moeder een neutrale term zou zijn. Daar ben ik het dus totaal niet mee eens’, zegt Ramharak.

Vader Ramharak-Peters wil zich voor de geboorteakte ook als vader laten registreren.

X in paspoort

Voor Ryan Ramharak is dit trouwens niet de enige procedure. Er loopt op dit moment een rechtszaak om een X in het paspoort te krijgen. ‘Hopelijk helpt die X ook om me straks als ouder in plaats van moeder te laten registreren.’

Om die X in het paspoort te krijgen, moet Ramharak naar de rechter en een verklaring van een deskundige hebben. ‘Dat zou veel makkelijker moeten worden. Daarom willen we ook afdwingen dat andere non-binaire personen dat gewoon bij de gemeente kunnen regelen, zonder een deskundigenverklaring.’

Luister hier naar een gesprek met Ryan en David Paul.

(Bron: NOS; foto: Instagram)

Transpersonen voelen zich niet thuis in het geslacht dat bij de geboorte is vastgesteld. Wie zich man noch vrouw voelt, is non-binair. Het is een parapluterm voor verschillende genderidentiteiten. Ongeveer 4 procent van de Nederlanders identificeert zich niet eenduidig met het mannelijk of vrouwelijk geslacht, blijkt uit onderzoek.

Veel non-binaire mensen worden graag aangesproken met genderneutrale verwijswoorden, zoals ‘hen’, ‘hun en ‘die’.

