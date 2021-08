Voetbalcoach roept fans op te stoppen met homofobe liederen

on

Voetbalcoach Jürgen Klopp van Liverpool roept voetbalfans op te stoppen met homofobe liederen. Hij deed zijn oproep nadat afgelopn zaterdag homofobe liedern werden gezongen door Liverpool-fans bij de uitwedstrijd tegen Norwich City (0-3).

Daarin moest Billy Gilmour bij de thuisclub het ontgelden in het vak van de fans van Liverpool. Voor hem werd het lied ‘Chelsea rent boys’ gezongen. De middenvelder van Norwich City wordt gehuurd van Chelsea.

‘Ik wil het niet meer horen, om heel veel redenen’, zei Klopp tegen Paul Amann, oprichter van de LHBTI+-supportersgroep Kop Outs van Liverpool. ‘Als je werkelijk gelooft wat je zingt, ben je een idioot.’

De coach noemt het zingen van zo’n lied tijdsverspilling. ‘Waarom zou je in een voetbalstadion iets willen zingen waarin je jezelf afzet tegen iets of iemand? Het zorgt ervoor dat mensen zich binnen de eigen supporterskringen niet op hun gemak voelen. Voor onze supporters en voor mij betekent dat: laten we iets anders zingen. ‘Dat zou niet moeilijk moeten zijn.’

Er zullen nu genoeg mensen denken: ach, kom op, we doen het alleen om ze uit te dagen. Maar dat is het probleem: vaak begrijpen we de schade zelf niet. Het heeft ook impact op onze eigen supporters.

Het moedigt mij en de ploeg in elk geval op geen enkele manier aan. We kunnen dus nu gewoon met zijn allen beslissen dat we het niet meer willen zingen en horen. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Bij Liverpool beschikken we misschien wel over de beste voetballiedjes van de wereld. Denk alleen maar aan “You’ll Never Walk Alone’. Daar krijg je tenminste kippenvel van, en een kick.’

(Bron: FC Liverpool, Voetbalzone; screenshot: FC Liverpool)

Categorieën:Nieuws