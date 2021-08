Feyenoord krijgt een eigen LHBTI-supportersverenging

on

Roze kameraden wordt de supportersverenging voor LHBTI’ers van Feyenoord. Oprichter Paul van Dorst (foto): ‘Ik hoop dat er meer besef komt van wat het schelden en de spreekkoren doen met homoseksuele voetbalfans.’

Hij heeft genoeg van spreekkoren als ‘Alleen homo’s lopen hand in hand’

‘Het is kwetsend. Je voelt je als homo niet op je gemak in het stadion’, zegt Paul tegen Eén Vandaag.

‘Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen geïntimideerd zijn bij wat er om hen heen gebeurt. En het zou toch heel zonde zijn als mensen zich niet welkom voelen bij zo’n mooie club?’ ‘Het is belangrijk dat er een veilige sfeer wordt gecreëerd, voor iedereen.’

‘Wéér een apart hokje’

Gesprekken om de Roze Kameraden onder te brengen bij de officiële supportersvereniging FSV De Feijenoorder of bij de club, liepen op niets uit. De club betreurt dat: ‘Jammer dat het nu wéér een apart hokje is. Feyenoord is van en voor iedereen. Iedereen is welkom en kan zichzelf zijn. Er is een heel groot supporterslegioen en wat hen verbindt is de liefde voor de club’, aldus een woordvoerder.

‘Regenboogvlag op de De Kuip’

Volgens Paul is er bij Feyenoord en FSV De Feijenoorder niet genoeg aandacht voor LHBTI-supporters. ‘De club zegt veel te doen voor LHBTI-acceptatie, maar ik zie dat niet terug.’

Als het aan hem ligt, hangt in De Kuip standaard regenboogvlag in top. De nieuwe supportersvereniging wordt donderdag gelanceerd. Dan gaat ook de . Op deze dag gaat de website www.rozekameraden.nl ‘in de lucht’.

Het is de tweede LHBTI-supportersverenging in het betaald voetbal in Nederland. ADO Den Haag heeft sinds 2013 de LHBTI-supportersvereniging, de Roze Règâhs.



Volgens voorzitter Maron Pots wordt er minder gescholden in het stadion. ’Dat scheelt echt een stuk. In de beginperiode was het wel moeilijk, moest je vechten voor je plekje, maar nu zijn we geaccepteerd.’



