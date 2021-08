Roze Golf 15-08: Clem Bongers blijft strijden voor acceptatie

on

Clem Bongers (1939) groeide op in Silvolde, waar zijn ouders een winkel hadden. Hij wist op de lagere school al dat hij ‘anders’ was, maar kwam pas op latere leeftijd ‘uit de kast’.

Hij was jaren voorzitter van COC Nijmegen, bedacht de Roze Loper voor verzorgingshuizen en zet zich nog steeds in voor ‘roze senioren’.

In de Roze Golf vertelt hij openhartig over zijn eerste grote liefde, over zijn dubbelleven en over wat er volgens hem moet gebeuren op het gebied van homo-emancipatie.

Omdat het programma ‘Ongelofelijk’ van het Humanistisch Verbond vanwege de vakantie komt te vervallen, duurt de Roze Golf een uur.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 15 augustus tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

