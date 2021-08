Lars kan aan de slag bij een andere supermarkt in Glanerbrug

on

De 18-jarige Lars ten Caat uit Glanerbrug kan aan de slag bij een andere supermarkt, waar het geen probleem is dat hij zijn nagels lakt.

Lars nam zijn ontslag omdat hij van de eigenaar van de Jumbo Supermarkt waar hij werkte niet met nagellak op achter de kassa mocht zitten. Daar was een klacht over binnengekomen. Het dorp zou niet toe zijn aan jongens met gelakte nagels en de eigenaar wil de Lars tegen zichzelf beschermen.

Daarop liet de bedrijfsleider van de COOP in het dorp weten geen probleem te hebben mannen met nagellak en bood Lars een baan aan.

Hij had vrijdagochtend een gesprek en dat is prima verlopen, zegt Lars tegen RTV Oost. ‘ik heb een formulier gekregen dat ik nog moet invullen, maar ik ben daar wel aangenomen.’

Humberto

Vrijdagavond is hij te gast bij de talkshow Humberto op RTL4. Het is zijn laatste media-optreden. Hij ziet zijn aanwezigheid bij Humberto als een kans, om nog een keer aandacht te vragen voor het probleem dat lang niet iedereen overal wordt geaccepteerd zoals hij of zij is.

Jumbo Nederland liet in een verklaring weten dat Lars bij Jumbo gewoon met groen gelakte nagels achter de kassa kan gaat zitten. Maar óók dat Jumbo Glanerbrug een franchisevestiging is met een eigen HR-beleid. Van de Jumbo in Glanerbrug heeft Lars na die verklaring niets gehoord. ‘Dat had ik ook niet verwacht.’

Op vragen van RTV Oost reageerde de plaatsvervangend bedrijfsleider al dat hij niet de aangewezen persoon was om iets over het conflict te zeggen. De eigenaar is niet bereikbaar.

Gesprek

Voorzitter Freerk Jager van COC Twente-Achterhoek vindt het goed dat er aandacht aan deze zaak wordt besteed. ‘Aandacht aan de bekrompen houding ten opzichte van seksuele en genderdiversiteit van de manager van Jumbo Glanerbrug.’

‘Treurig dat hij zich verdedigt met de woorden dat Glanerbrug er niet aan toe is en Lars moeten worden beschermd.’

Een groep vrijwilligers van COC Twente-Achterhoek is zaterdag in Glanerbrug, ‘om met de mensen te praten. Het gaat ons niet om naamsbekendheid voor ons, maar puur om het gesprek.’

(Bron: RTV Oost)

