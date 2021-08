Belgische commentator geschorst na opmerkingen over basketbalsters

on

De Belgische publieke omroep VRT heeft sportjournalist Eddy Demarez geschorst. In een live-uitzending op Facebook van de huldiging van de Belgische olympische basketbalsters maakte hij grapjes over de geaardheid van de vrouwen.

Demarez speculeert over de geaardheid van de basketbalsters en enkele vrouwen omschrijft hij “een manneke” en “een kolos”. Het fragment trekt veel bekijks op Twitter.

VRT-commentator Eddy Demarez. Foto: VRT.

Over de schreef

De commentator heeft zich inmiddels publiekelijk verontschuldigd. “In de euforie na de huldiging van de teruggekeerde medaillewinnaars heb ik in een privégesprek weg van de studio uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan. Ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te schofferen op basis van geslacht of geaardheid.”

Omroep VRT laat hem voorlopig geen commentaar meer geven bij sportwedstrijden. “Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden”, zegt de omroep.

Pijnlijk

De basketbalsters waar het om gaat reageren op Twitter en zeggen dat ze de opmerkingen “respectloos, pijnlijk en denigrerend” vinden. “Kan het er gewoon echt echt even niet bij hebben”, reageert één van hen.

Categorieën:Nieuws