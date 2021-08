Geweld tegen LHBTI-activisten in Congo neemt toe

on

Geweld, intimidatie en bedreigingen aan het adres van LHBTI-activisten in Congo neemt toe, melden lokale nieuwssites. Traditionele leiders noemen LHBTI’ers ‘satanisch en duivels’.

Zo meldt La Prunelle RDC dat zes LHBTI-activisten 31 juli in Mewenga, een gebied in de provincie Zuid-Kivu met de dood zijn bedreigd. Buurtbewoners dreigden hen te stenigen. Het huis waarin ze verbleven werd omsingeld door woedende mensen, de deur werd geforceerd en sloegen op de zes in

Ze wisten te ontsnappen en zochten ze hun toevlucht bij een van hen in de stad Kamituga, maar ook daar waren ze niet veilig.

‘De slachtoffers werden gedwongen een huis te huren waar ze nu samenwonen, omdat ze door hun respectievelijke families zijn verdreven vanwege hun seksuele geaardheid’, zegt een lokale bron op voorwaarde van anonimiteit.

De burgemeester van de stad Kamituga zegt tegen La Prunelle RDC van niets te weten.

Evacuatie

LHBTI-belangenvereniging Rainbow Sunrise Mapambazuko (RSM) in Zuid-Kivu veroordeelt deze vervolgingen tegen haar leden en pleit voor evacuatie naar de stad Bukavu om hun veiligheid te garanderen.

Volgens RSM is deze zaak niet het eerste geweld tegen LHBTI’ers. Vorig jaar januari werden twee LHBTI-activisten in Kamituga ontvoerd. Eén van werd na 76 dood teruggevonden; de ander is nog steeds vermist .

