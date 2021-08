Transgender Laurel Hubbard stopt

on

De eerste transgender die meedeed aan de Olympische Spelen beëindigt haar loopbaan. Gewichthefster Laurel Hubbard (43) zegt dat “de leeftijd me heeft ingehaald. Sterker nog, als we eerlijk zijn heeft het me waarschijnlijk enige tijd geleden al ingehaald.” Hubbard deed mee voor Nieuw-Zeeland.

Deelname van Hubbard zorgde voor discussie. Andere sporters vonden dat ze voordelen had omdat ze als jongen is geboren. Al vroeg in de competitie werd Hubbard uitgeschakeld.

Hubbard prijst het Internationaal Olympisch Comité voor het tonen van “moreel leiderschap” voor haar deelname. Ze hoopt dat de discussie over deelname van transgenderpersonen verder wordt gevoerd.

