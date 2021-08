Kijktip: deze week veel docu’s en films met een roze rand

on

Het is Pride-Week, ook op de Nederlandse televisie. Eindelijk is de veel geprezen Britse serie It’s a sin te zien op NPO 3. De vijfdelige serie was al te zien op NPO Plus en op Canvas.

In de serie maken we kennis met een groep vrienden gedurende de aidscrisis in de jaren 80. Maandagavond aflevering 1; de andere vier volgende komende dagen (NPO 3 21:50 uur).

Ook is er elke avond op NPO 3 een documentaire of een film met een roze rand te zien. Een lijstje met aanraders:

Maandag 2 augustus wordt de documentaire My Gay Life uitgezonden over Billy die als Lady Gaga naar Brighton Pride ging. Deze documentaire toont zijn transformatie van kind naar tiener, hoe hij met zijn homoseksualiteit omgaat en hoe familie en leeftijdsgenoten hem accepteren zoals hij is. (NPO 3, 22:45 uur).

Donderdag 5 augustus wordt de film God’s Own Country vertoond; een Britse romantische dramafilm uit het jaar 2017. De film is geregisseerd door Francis Lee.(NPO 3, 22:55 uur).

Vrijdag 6 augustus is de film Pride te zien. Een groep homo’s en lesbiennes besluiten geld in te zamelen voor de stakende mijnwerkers. (NPO 3, 23:10 uur).

Zaterdag 7 augustus is Showponies 2 van Alex Klaassen te zien, een revue los vol technische hoogstandjes, feilloze samenzang en dubieuze woordspelingen. Niets is wat het lijkt, dit keer met ‘Alzheimer de musical’, een grootse show van en met demente bejaarden, een veganistisch zwanenmeer-ballet, een depressieve nar, een acht stemmige jodel-symfonie en nog veel meer… (NPO 3, 23:00 uur) , Aansluitend wordt de film Gewoon Vrienden uitgezonden (NPO 3 01:00 uur).

Dan is er ook Pride TV met tal van documentaires en live-uitzendingen.

