Roze Golf 01-08: Heleen Rompelman wil in gesprek blijven

Heleen Rompelman is sinds kort voorzitter van COC Zwolle. Ze heeft een trans-achtergrond; ze werd geboren met de biologische kenmerken van een man, maar is nu de vrouw die ze wil zijn.

In de Roze Golf vertelt ze over haar transitie en over het werk dat haar wacht als voorzitter. In gesprek blijven met mensen ziet ze als haar voornaamste taak.

De komende vier weken duurt de Roze Golf een uur; de makers van ‘Ongelofelijk’ zijn met vakantie.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 1 augustus tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

