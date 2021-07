Gelovige LHBTI’ers lopen van Utrecht naar Amsterdam

on

Een kleine groep gelovige LHBTI’ers lopen komende vrijdag en zaterdag van Utrecht naar Amsterdam. Deze Pride Pelgrimage voert langs elf kerken om zo 25 jaar Pride Amsterdam te vieren.

Het aantal deelnemers aan de Pride Pelgrimage is vanwege de coronapandemie beperkt.

Met de tocht wordt gevierd dat ‘er ruimte is voor diversiteit in de Pride community en in inmiddels vele kerken. De pelgrimage vraagt ook aandacht voor wat er nog beter moet, dichtbij en veraf, in de eigen community en in de kerken’, aldus de organisatie.

Wielie Elhorst, coördinator van de Pride Pelgrimage en predikant in Amsterdam: ‘De nadruk ligt op de dankbaarheid. Nagenoeg alle kerken die we op de route Utrecht-Amsterdam hebben uitgenodigd hun deuren open te zetten, hebben enthousiast hun medewerking toegezegd.’

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder