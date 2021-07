Mogelijke vervolging van dominee die homoseksualiteit wil uitbannen

on

Nadat het Openbaar Ministerie vorig jaar besloot dominee Kort uit Krimpen aan den IJssel niet te vervolgen voor zijn uitspraak dat homoseksualiteit uitgebannen moet worden, spande Leon Houtzager een zogenoemde Artikel 12 procedure aan.

Daarmee hoopt Houtzager dat het Openbaar Ministerie van het Hof de dominee toch moet vervolgen. De zaak wordt volgende week behandeld door de raadkamer van het Hof in Den Haag. Leon Houtzager wordt bijgestaan door advocaat Gerard Spong.

Dominee Kort schreef vorig jaar maart een brief aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. De zaak kwam volop in de publiciteit na een aflevering van ‘Boos’.

‘De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen’, schreef de dominee. Voor de dominee druist homoseksualiteit tegen de scheppingsorde.

Leon Houtzager voelde zich door de brief beledigd en gediscrimineerd. Hij deed aangifte bij het Openbaar Ministerie, maar die ging niet over tot vervolging, waarna Houtzager een Artikel 12 procedure aanspande.

Volgens advocaat Spong heeft Houtzager een sterke zaak: ‘Ik denk dat Houtzager het grootste gelijk van de wereld aan zijn zijde heeft. Vrijheid van godsdienst hééft beperkingen. Religie is geen vrijbrief om homo’s te beledigen. Het is strafbaar’, aldus Spong in het AD.

Spong helpt Houtzager voor een ‘vriendenprijs’ van 5000 euro. Dat geld is inmiddels een dag na de start van een inzamelingsactie ‘Een tikkie voor Leon’ van COC Nederland binnen.

(Bron: Facebook, AD; foto: Facebook)

