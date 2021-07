Referendum Hongarije over homowet

on

De Hongaarse premier Orban houdt een referendum over de omstreden anti-homowet. Door het volk te raadplegen wil hij tegengas geven aan de weerstand van de Europese Unie tegen zijn wet. Orbans partij Fidesz kreeg onlangs bij verkiezingen de meeste stemmen.

De omstreden wet die onlangs werd aangenomen en ook al snel in werking trad verbiedt het om jongeren in het onderwijs en media informatie te geven over homoseksualiteit en geslachtsoperaties.

Nadat de wat werd goedgekeurd kondigde de Europese Unie maatregelen aan en ging een golf van verontwaardiging door Europa. Het leidde ook tot een rel op het Europees Kampioenschap voetbal doordat München een stadion wilde uitlichten in de regenboogkleuren maar dat van de voetbalbond UEFA niet mocht.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws