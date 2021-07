Straat op Roze Maandag in Tilburg vol regenboogvlaggen

on

Bijna iedere bewoner van de Leijparkweg in Tilburg heeft maandag de regenboogvlag gehesen, na een oproep van Anne en Inge.

Zij wonen in de straat en omdat het Roze Maandag is, riepen ze de buurt op om de regenboogvlag uit te steken.

Ruim veertig buren gaven gehoor aan de oproep.

‘Ha Buurtjes, ik heb een idee en wil graag polsen wat jullie daarvan vinden’, zo begon Annes berichtje in de buurtapp een paar weken geleden. ‘Zoals het voor Inge en mij de normaalste zaak van de wereld is om samen met onze kinderen in deze straat te wonen, zonder ons anders te voelen, zo is het helaas nog lang niet voor iedereen.’

‘Wij hadden zelf natuurlijk op Roze Maandag de regenboogvlag uit kunnen hangen. Dan waren wij “dat roze gezin” geweest dat dat dan doet. Maar het mooie is juist dat andere buren ook mee doen. Het is iets dat we met elkaar dragen’, zegt Anne tegen Omroep Brabant

Anne hoopt dat het hijsen tijdens Roze Maandag van de regenboogvlag bij haar in de straat traditie wordt: ‘Heel veel mensen hebben ‘m nu in huis. Kleine moeite om ‘m volgend jaar weer uit te hangen. We moeten ook goed in de gaten houden waar nieuwe buren komen. Dan kunnen we meteen kennis maken en een nieuwe vlag brengen. Het zou heel mooi zijn als we dit elk jaar kunnen doen.’

Kijk hier voor een reportage van Omroep Brabant.

(Bron en screenshot: Omroep Brabant)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws