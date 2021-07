Protesten en aanhoudingen in Tbilisi na dood cameraman

on

In Georgië hebben enkele journalisten zondag gedemonstreerd bij de aankomst van voorzitter Charles Michel van de Europese Raad. Ze droegen borden om aandacht te vragen voor de aanvallen op journalisten tijdens de Pride Week in Georgië.

Michel is in Georgië om voor een internationale conferentie.

Extreem-rechtse tegendemonstranten belaagden en mishandelden begin deze maand in totaal 53 journalisten. Cameraman Lekso Lashkarava overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen, die hij had opgelopen toen extreem-rechtse demonstranten het kantoor van een LHBTI-organisatie bestormden. Hij werd geschopt en geslagen.

Op de dag van zijn begrafenis staakten diverse televisiekanalen met hun uitzending. In beeld was alleen de tekst ‘Irakli Garibashvili moet aftreden! Straf alle overtreders!’ te zien.

Zaterdag werd er gedemonstreerd voor het parlementsgebouw in Tbilisi (foto) door leden van de oppositie en journalisten. Ze eisten het vertrek van regeringsleider Garibashvili en een onderzoek naar de ongeregeldheden op maandag 5 juli, de dag waarop de Pride-mars gepland stond.

Garibashvili belooft haast te zullen maken met het onderzoek om de daders te straffen. De politie zou inmiddels 120 extreemrechtse demonstranten hebben opgepakt voor de aanvallen op journalisten.

(Bron: Jam News, Agenda.ge, de Volkskrant; foto: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws