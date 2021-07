Opnieuw petitie om aandacht te vragen voor LHBTI-asielzoekers

on

LGBT Asylum Support is voor de derde keer een petitie ‘Niet Gay Genoeg’ gestart om aandacht te vragen voor de positie van LHBTI-asielzoekers.

De IND wijst volgens de stichting die LHBTI-vluchtelingen bijstaat, asielaanvragen af omdat het hebben van homoseksuele contacten voor de dienst niet overtuigend genoeg zijn om iemand als homo te bestempelen.

‘De IND stelt dat het hebben van homoseksuele contacten, handelingen en/of een partner van gelijk geslacht, je nog geen homo maakt. Maar wat ben je dan wel? Wanneer ben je echt gay of LHBTI genoeg?

Ook toetst de IND nog steeds op de term ‘bewustwording’ terwijl in 2018 is besloten dat deze term niet meer gehanteerd mag worden.

‘Dit kan zo niet langer. Steun opnieuw de petitie voor een nieuwe en eerlijke werkinstructie voor kwetsbare LHBTI-asielzoekers!’, aldus LGBT Asylum Support.

Het is de derde keer dat LGBT Asylum Support onder de noemer Niet Gay Genoeg actie voert. De eerste keer was in 2017.

(Bron en afbeelding LGBT Asylum Support)

