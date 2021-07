Oproep: neem meerouderschapswet op in regeerakkoord

on

‘Neem de invoering van een meerouderschapswet op in het regeerakkoord’ De oproep komt van de stichting Meer dan Gewenst, de stichting die zich inzet voor LHBT’ers die een gezin wensen of hebben.

Meeroudergezinnen wachten volgens de stichting ‘al jaren op een wet die erkent dat een kind meer dan twee ouders kan hebben’.

Volgens de huidige wet kan een kind niet meer dan twee juridische ouders hebben. Dat kan problemen geven in meeroudergezinnen, waar er vaak drie of vier ouders zijn.

Een niet-wettelijke ouder mag geen beslissingen nemen als het kind bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt en heeft geen stem in het onderwijs dat een kind volgt. Bij een schenking of een erfenis van de niet-wettelijk ouder, moeten de kinderen daar belasting over betalen. Bovendien is het voor kinderen en hun ouders pijnlijk dat de wet de band tussen de niet-wettelijke ouders en hun kinderen niet erkent.

In 2016 adviseerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap een wettelijke regeling in te voeren voor meerouderschap en meeroudergezag, waarbij een kind tot vier ouders kan hebben.

Veel politieke partijen beloofden al in 2017 deze meerouderschapswet in te voeren, maar kwamen hun belofte niet na. Dit voorjaar zetten acht politieke partijen hun handtekening onder het COC Regenboogstembusakkoord. Ook VVD en D66, die nu het voortouw nemen bij de formatie, spraken daarmee af dit keer wel een goede meerouderschapswet in te voeren.

Meer Dan gewenst ondersteunt de oproep om de meerouderschapswet mee te nemen in de formatie met een filmpje:

(Bron en screenshot: Meer Dan Gewenst)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws