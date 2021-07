Geen steun voor LHBTI’ers Tbilisi, ‘Diplomatie heeft gefaald’

on

Ambassadeur Hans Verhoeven van Pride Amsterdam wil opheldering van demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken over het uitblijven van steun aan LHBTI’ers in Georgië.

Ook is hij verontwaardigd over de opstelling van de Nederlandse ambassadeur in Tbilisi.

Vooraf had Verhoeven contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij kreeg de toezegging dat Kaag maandagochtend een bericht zou doen laten uitgaan via Twitter, waarin Nederland steun zou uitspreken voor de deelnemers van de Pride Mars die ‘s avonds gehouden zou worden, met daarin de oproep aan de overheid in Georgië om de deelnemers te beschermen.

Door tussenkomst van de Nederlandse ambassadeur is de tweet niet verzonden. Een dergelijke boodschap zou de veiligheid van het ambassadepersoneel in gevaar kunnen brengen, was volgens Verhoeven het argument. ‘Ook de bilaterale betrekkingen konden daardoor beschadigd worden. Dat zien we heel vaak. Op het moment dat het gaat om mensenrechten, dan worden de bilaterale betrekkingen in stelling gebracht en oh, oh oh, die zijn zo belangrijk.’

‘Finaal gefaald’

‘Waar minister Kaag tijdens de verkiezingscampagne de mond vol had over mensenrechten en rechten voor onze community, heeft ze hier gewoon finaal gefaald. Dat de veiligheid van een gebouw en de veiligheid van de staf die in het gebouw zit een hogere prioriteit heeft dan de veiligheid van mensen op straat, waarvan er een nota bene een Nederlander is, die gewoon opgejaagd wordt, dat vind ik onbegrijpelijk.’

‘Niet de guts‘

Verhoeven is ook niet te spreken over de houding van de ambassadeur op de dag van de geplande demonstratie. De organisatoren van de mars moesten onderduiken, maar telkens raakten de adressen van de safe houses bekend bij de tegendemonstranten. Hans Verhoeven zocht ‘s middags rond vier uur contact met de Nederlandse ambassade met het verzoek onderdak te verlenen aan de organisatoren. ‘De Nederlandse ambassadeur heeft het verzoek aangehoord, zou er over nadenken en om half negen ‘s avonds belde ze terug: “ja ik bel eens om te informeren hoe het daar gaat”.’ Verhoeven noemt het ‘ongelofelijk dat ze niet de guts hebben gehad om te zeggen: natuurlijk kom hier heen.’

Hans Verhoeven was met nog een aantal andere buitenlandse vertegenwoordigers van Pride-organisaties in Tbilisi om de organisatoren daar een hart on der de riem te steken en bij te dragen aan de veiligheid van de deelnemende LHBTI’ers. Ook werden ambassadeurs opgeroepen om mee te lopen om zo de veiligheid te vergroten. Alleen de ambassadeur van Zweden had toegezegd om aanwezig te zullen zijn bij de pride-mars. De mars werd uiteindelijk afgeblazen; de organisatoren vonden het te gevaarlijk om de straat op te gaan voor gelijke rechten voor LHBTI’ers.

(Foto: Hans Verhoeven bij een eerdere LHBTI-manifestatie in Amsterdam)

