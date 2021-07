Bijeenkomst zondagavond in Amsterdam voor overleden cameraman

on

In Amsterdam wordt zondagavond een korte bijeenkomst gehouden ter nagedachtenis van de overleden cameraman Lekso Lashkarava.

Hij overleed aan zijn verwondingen die hij opliep tijdens de bestorming van het kantoorpand van Shame in Tbilisi. Hij werd zwaar mishandeld.

Shame was een van de organisatoren van Pride mars die afgelopen maandag in Tbilisi gehouden zou worden, maar werd afgelast na al het geweld op straat die dag.

Het initiatief voor de bijeenkomst komt van Hans Verhoeven, ambassadeur van Pride Amsterdam. Hij was in Tbilisi en maakte het geweld van dichtbij mee. Hij roept iedereen op om zondagavond om 20:00 uur naar het Homomonument in Amsterdam te komen, waar hij bloemen zal leggen ter nagedachtenis van de overleden cameraman.

‘Betuig alsjeblieft je steun aan Tbilisi Pride en aan vrije media en sluit je aan bij mij’, aldus de oproep van Hans Verhoeven op Facebook.

Zondagavond i s er ook een demonstratie in Tbilisi waar geëist wordt dat de huidige regering aftreed en dat de daders van de mishandeling van de cameraman en anderen worden vervolgd. Ook de aantsichters van het geweld moeten worden opgespoord en gestraft, zo eist de LHBTI-beweging Shame, die de demonstratie in Tbilisi organiseert.

In de Roze Golf van zondag 11 juli is een uitgebreid gesprek te horen met Hans Verhoeven over de pride-mars en het geweld in Tbilisi. Dat gesprek werd opgenomen voordat bekend werd dat cameraman Lekso Lashkarava was overleden aan zijn verwondingen.

(Bron: Hans Verhoeven)

