Huis met regenboogvlag beschadigd door vuurwerk

De gevel van een dijkwoning in Lekkerkerk is beschadigd geraakt door vuurwerk. De twee bewoners denken dat er vuurwerk is gegooid omdat de regenboogvlag er wapperde.

Het vuurwerk werd in de nacht van donderdag op vrijdag gegooid, meld de lokale nieuwsite Het Kontakt. ‘Ik kon slecht slapen en liep rond half drie naar beneden om een sigaretje te roken’, zegt Peter, een van de bewoners, tegen Het Kontakt. ‘Toen ik naar buiten keek, zag ik plotseling een steekvlam en klonk er een enorme knal.’

Toen hij de voordeur opendeed zag hij een man de dijktrap op lopen. ‘Die schrok zich een ongeluk, want hij had nooit gedacht dat er zo snel iemand buiten zou staan. Bovenaan de dijk hoorde ik nog wat geroezemoes van twee of drie anderen. Ze waren duidelijk met meer.’

‘We wonen hier al jaren en hebben met niemand problemen. Dus ik denk echt dat die vlag de reden is geweest om die bom te plaatsen.’

Hongarije

Peter en zijn partner hadden de regenboogvlag uitgehangen uit solidariteit met LHBTI’ers in Hongarije. ‘In de aanloop naar de EK-wedstrijd tegen Tsjechië werd de oproep gedaan aan fans om regenboogvlaggen mee het stadion in te nemen. Dit uit protest tegen de onlangs ingevoerde anti-homowet in Hongarije. Wij wilden de actie ondersteunen door hier in Lekkerkerk de regenboogvlag te laten wapperen. Blijkbaar wordt dat niet door iedereen hier in het dorp geaccepteerd.’

Het stel heeft aangifte gedaan bij de politie om de schade vergoed te krijgen van de verzekeraar, ‘maar we hopen natuurlijk ook dat ze de daders te pakken krijgen van deze laffe actie.’

(Bron: Het Kontakt; foto: archief)

