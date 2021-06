Amerikaanse voetbalbond NFL: ‘Football is gay’

on

De Amerikaanse voetbalbond NFL heeft een video gelanceerd die begint met de tekst ‘Football is gay’. De boodschap komt een week na de spraakmakende onthulling van prof-speler Carl Nassib dat hij homo is.

Onder begeleiding van een drum en aanzwellend gejuich gaat de tekst verder:

‘Voetbal is lesbisch. Voetbal is mooi. Voetbal is queer. Voetbal is leven. Voetbal is spannend. Voetbal is cultuur. Voetbal is transgender. Voetbal is hart. Voetbal is macht. Voetbal is stoer. Voetbal is biseksueel. Voetbal is sterk. Voetbal is vrijheid. Voetbal is Amerikaans. Voetbal is accepteren. Voetbal is alles. Voetbal is voor iedereen.’

Het eindigt met een afbeelding van het logo van NFL in de regenboogkleuren en de tekst dat de bond het Trevor Project ondersteunt, een instelling die probeert zelfmoordonder LHBTI-jongeren te voorkomen.

‘LHBTQ+-jongeren met ten minste één accepterende volwassene hebben 40% minder risico op zelfmoordpogingen’, luidt de tekst in de video van de NFL.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron en screenshot: NFL)

