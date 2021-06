Waar hangt zondag in Overijssel de regenboogvlag in top?

on

COC Twente Achterhoek riep vorige week op om de regenboogvlag, hét symbool voor homo-acceptatie, te laten wapperen tijdens de wedstrijd van Oranje, die in Boedapest gespeeld wordt, als protest tegen de wet die eerder deze maand in Hongarije is aangenomen.

Voorzitter Freerk Jager van COC Twente Achterhoek zegt het belangrijk te vinden dat een statement wordt gemaakt. ‘Het is vooral goed dat erover gesproken wordt. Het is echt niet vanzelfsprekend dat wij hier in vrijheid leven. Vooral in landen als Hongarije, maar bijvoorbeeld ook Polen en Turkije, is het pittig voor mensen uit de lhbti-gemeenschap.’

Bij het provinciehuis in Zwolle hangt de regenboogvlag zondag op het voorplein. ‘We laten hiermee nadrukkelijk zien dat iedereen welkom is in Overijssel en zichzelf mag zijn, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid of identiteit’, zegt commissaris van de Koning Andries Heidema in een toelichting hierop.

Vlag en brug

In Overijsselse gemeenten wordt verschillend op het verzoek van het COC geregeerd. In Deventer werd vorige week nog de Wilhelminabrug in de regenboogkleuren uitgelicht bij de wedstrijd Hongarije tegen Duitsland. Dat zal zondagavond ook gebeuren. ‘Maar als die wedstrijd wordt gespeeld is het natuurlijk nog licht en dus nog niet zo goed zichtbaar. Vandaar dat is besloten om ook de regenboogvlag bij het stadhuis te hijsen. Dat was eerst niet het plan, maar gaan we dus alsnog doen. De vlag namens het college van burgemeester en wethouders, de brug namens de hele gemeente Deventer.’

Vanuit Almelo komt een heel ander verhaal. ‘De gemeente Almelo vlagt zondag niet. Op allerlei manieren dragen we het hele jaar door uit dat we een inclusieve stad zijn en vragen we aandacht voor sociale acceptatie en veiligheid’, zo klinkt het vanuit het Almelose stadhuis.

Hengelo is regenbooggemeente en dus is daar de veelkleurige vlag vrijdag al in top gegaan. ‘Een belangrijk symbool van gelijkheid en acceptatie’, zegt wethouder Claudio Bruggink. ‘Je mag jezelf zijn in onze gemeente, ongeacht je geaardheid. Dat is een belangrijk recht in onze stad en ons land. En dat zou voor andere landen ook zonder twijfel moeten gelden. Om dat te onderstrepen, hijsen we de regenboogvlag.’ Maandag wordt de vlag weer gestreken.

‘Geen oproep ontvangen‘

Hoewel de provincie naar elke gemeente in Overijssel een exemplaar van de vlag heeft gestuurd, meldt een woordvoerder van de gemeente Staphorst: ‘Wij hebben als gemeente geen directe oproep gekregen tot het uithangen van de regenboogvlag. We hangen zondag deze vlag niet uit, omdat de regenboogvlag geen onderdeel is van ons vlaggenprotocol.’ Wel zegt de woordvoerder dat Staphorst staat voor inclusiviteit en verdraagzaamheid voor alle groepen in de samenleving.

Vanuit provinciehoofdstad Zwolle komt de mededeling dat de regenboogvlag al is gehesen. Wethouder Dorrit de Jong heeft samen met COC Zwolle de regenboogvlag gehesen bij het stadhuis voor Roze Zaterdag. Ook op het stadskantoor en vanaf de Peperbus wappert de regenboogvlag.

‘Op grond van de inclusiviteit die wij als stad een warm hart toedragen en daarom zichtbaar uitdragen, zal de regenboogvlag ook zondag te zien zijn in Zwolle op bovengenoemde locaties.’

‘Zo vaak mogelijk’

Ook de gemeente Oldenzaal doet mee. ‘We vlaggen zo vaak mogelijk met de regenboogvlag, omdat we hierdoor kunnen en willen laten zien dat we het belangrijk vinden dat iedereen zich welkom voelt om te zijn wie ze zijn, waar dan ook ter wereld’, wordt vanuit de Boeskoolstad gemeld.

Op de vraag of er, net als bijvoorbeeld in Zwolle, een officieel tintje aan wordt gegeven, luidt het antwoord ‘nee’. Niet burgemeester Patrick Welman zal, in dat geval ongetwijfeld omringd door fotografen, de vlag in top hijsen, maar dat gebeurt in de anonimiteit door een bode.

Enschede geeft wel gehoor aan de oproep, maar zal de vlag niet hijsen. ‘Dat heeft als praktische reden dat wij bij het stadhuis de vlag door een raam naar buiten steken. Maar natuurlijk is ook de gemeente Enschede solidair aan de oproep die het COC heeft gedaan en is de regenboogvlag te zien.’

Net als bij Staphorst is ook bij de gemeente Kampen geen verzoek binnen gekomen om vandaag de regenboogvlag te laten wapperen. ‘We vlaggen al enkele keren per jaar met de regenboogvlag. Bijvoorbeeld op coming out dag. Maar zondag dus niet.’

Saillant detail in Kampen is dat de plaatselijke PvdA heeft gevraagd de stedenband met het Hongaarse Pápa onmiddellijk te verbreken. ‘Vooral op bestuurlijk vlak dan’, zegt Rick de Breij namens de PvdA. ‘Er zijn natuurlijk mensen die in verenigingsverband nauwe contacten hebben en dat kan wat ons betreft gewoon zo blijven. Maar bestuurlijk moet er een punt achter.’

Ook de gemeente Steenwijkerland laat zondag de regenboogvlag bij het gemeentehuis in Steenwijk wapperen tijdens de voetbalwedstrijd. Begin dit jaar liet de gemeente nog weten regenbooggemeente te willen worden.

‘Wij hijsen de vlag als protest tegen de anti-homowet die in Hongarije is aangenomen’, stelt wethouder Trijn Jongman. ‘Als regenbooggemeente is een dergelijke wet voor ons niet acceptabel. In Steenwijkerland staan wij voor een inclusieve samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen en gelijkwaardig is. Dat geldt voor al onze inwoners en dus ook onze LHBTIQ+ inwoners.’

Eredivisieclubs

Behalve de provincie en gemeenten heeft COC Twente Achterhoek ook verenigingen betrokken bij de oproep van vorige week. Wat doen bijvoorbeeld de vier Overijsselse eredivisieclubs daarmee?

‘Wij hijsen geen vlag’, reageert perschef Richard Peters namens FC Twente vanuit De Grolsch Veste. ‘We plaatsen tijdens de wedstrijd wel een afbeelding op onze social-kanalen. Welke dat is blijft nog even een verrassing. Maar een regenboogvlag hijsen bij het stadion heeft niet zo veel zin, want er is dan toch niemand daar.’

Voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle is resoluut. ‘Waar gaat het in hemelsnaam om? Wat een onzin allemaal wat daar gebeurt, echt belachelijk. Natuurlijk steunen wij de opzet, maar het komt allemaal gewoon heel slecht uit. Er is bijna niemand op kantoor, want we zijn druk bezig met PEC on tour. We brengen seizoenkaarten bij de mensen thuis en daar zijn we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat mee bezig. We zullen er op de social-kanalen bij stilstaan, maar een fysieke vlag wordt niet gehesen.’

Volgens Wouter Rutgers namens kersverse eredivisionist Go Ahead Eagles gebeurt er al veel op dit vlak bij de club. ‘We doen elk jaar al mee aan de all together speelronde met de cornervlaggen en aanvoerdersbanden in regenboogkleuren. Woensdag hebben we tijdens de wedstrijd Hongarije – Duitsland ook op onze social-kanalen een afbeelding van zo’n regenboogcornervlag gezet.’

Ook bij Erve Asito, de thuishaven van Heracles Almelo, zal zondag geen regenboogvlag te zien zijn. ‘We staan er al meerdere keren per jaar bij stil’, zegt Joris Dieterman namens de club. ‘Zo besteedt Sportbedrijf Almelo er elk jaar een week aandacht aan en dat steunen we. Maar het is ook geen wedstrijddag, dus we gaan de vlag niet hijsen.’

(Bron: RTV Oost; foto Wilhelminabrug: Gemeente Deventer)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws