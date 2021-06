Toch regenboogvlag bij gemeentehuis Almelo

on

In Almelo hangt toch een regenboogvlag. De gemeente Almelo liet eerder weten niet te zullen vlaggen uit protest tegen de anti-homowet die aangenomen is in Hongarije.

De oproep om zondag te vlaggen op de dag dat Oranje voetbalt in Hongarije kwam van COC Twente Achterhoek en werd overgenomen door andere COC-verenigingen in het hele land.

‘De gemeente Almelo vlagt zondag niet. Op allerlei manieren dragen we het hele jaar door uit dat we een inclusieve stad zijn en vragen we aandacht voor sociale acceptatie en veiligheid”, zo klinkt het vanuit het Almelose stadhuis.

Een aantal inwoners van de stad is het daar niet mee eens. Onder ander leden van de gemeenteraadsfractie van de PvdA hebben zelf overal regenboogvlaggetjes ophangen in Almelo. Ook leden van COC Twente Achterhoek hingen een regenboogvlag op bij het gemeentehuis.

Onderstaand een overzicht van regenboogvlaggen die zondag wapperen her en der in het land.

Almelo Actie PvdA

Deventer Gemeentehuis

Enschede Gemeentehuis

Nijverdal Huis voor Cultuur en Bestuur

Huis in Hengelo

Den Haag Hofvijver

Harderwijk

Nijmegen Goffertstadion

Houten Gemeentehuis

Neede particulier

Houten Particulier

Lichtenvoorde Gemeentehuis

