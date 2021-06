Ingeborg over Roze Zaterdag 1982 : ik vluchtte een zijstraatje in

on

Roze Zaterdag Amersfoort in 1982 liep volledig uit de hand. Omstanders belaagden de deelnemers die door de straten van Amersfoort trokken. Ingeborg Hornsveld en Kees van den Berg waren die dag in Amersfoort.

Ingeborg was met vrienden uit Zwolle die dag terug in haar geboortestad Amersfoort en Kees zou op het Onze Lieve Vrouwenplein optreden met zijn cabaretgroep Spitsroeden.

Het liep allemaal anders. In de Roze Golf vertellen de twee hoe beangstigend het was. ‘Ik wilde met vriendinnen naar de feestavond in de Flint en we werden opgewacht door een groep jongens, die dreigend op ons afkwamen. We zetten het op een lopen en ik vluchtte een zijstraatje in en plukte alle buttons en de roze driehoek van m’n jasje. Als ze het maar niet aan me kunnen zien dacht ik.”

Ingeborg en Kees schreven na al die jaren een lied over wat ze meegemaakt hebben die dag:

Luister naar de uitzending van de Roze Golf van 27 juni waarin Ingeborg en Kees vertellen over die dag in Amersfoort.

COC Midden Nederland is een inzamelingsactie gestart voor een monument in Amersfoort dat een blijvende herinnering moet worden voor de Roze Zaterdag van 26 juni 1982

Andere Tijden, het geschiedenisprogramma van de NPO maakte in 2017 een uitzending over Roze Zaterdag in Amersfoort.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder