Wapperende regenboogvlag op stadhuis Boedapest

on

De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Boedapest heeft een regenboogvlag aan het stadhuis gehangen. Dat is opvallend, omdat hij daarmee openlijk demonstreert tegen de nieuwe anti-homowet in zijn land. “Liefde is altijd sterker dan haat”, schrijft burgemeester Karácsony Gergely op Facebook.

De regenboogvlag op het stadhuis van Boedapest. Foto: Karácsony Gergely.

“Boedapest is van iedereen, Boedapest is de stad van rechten in plaats van de stad van privileges, waar iedereen vrij is om zijn mening, wereldbeeld en identiteit te geven”, schrijft Gergely verder.

Omstreden wet

Onder leiding van premier Viktor Orbán nam Hongarije vorige week een wet aan die het verbiedt om jongeren voorlichting te geven over homoseksualiteit en sekseverandering. Orbán zegt dat hij kinderen daarmee wil beschermen. Critici van zijn beleid zeggen dat hij homo’s juist monddood maakt en homoseksualiteit op één lijn stelt met pedofilie. Tijdens een EU-top werd de Hongaarse premier fel aangevallen op de nieuwe wet.

Vlaggen

In Boedapest wordt morgen de EK-voetbal-wedstrijd Nederland tegen Tsjechië gepeeld. Eerder deze week speelde het Hongaarse elftal tegen Duitsland in de Duitse stad München. De gemeente München wilde het stadion uitlichten in regenboogkleuren, maar dat stond EK-organisator UEFA niet toe. Sindsdien zijn door heel Europa gebouwen verlicht en wappert op opvallend veel plaatsen een regenboogvlag.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws