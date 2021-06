“Heftig” en “tranen” bij EU-top, zegt Rutte

on

“Dit was wel heel heftig en indrukwekkend”, zegt premier Mark Rutte over de EU-top waar de Hongaarde premier Viktor Orbán het zwaar te verduren kreeg. Een groot deel van de EU-leiders, bijeen in Brussel, sprak Orbán aan op de omstreden homo-wet die in Hongarije geldt.

Die nieuwe wet verbiedt het om homoseksualiteit ‘te promoten’ bij jongeren onder de achttien. Ook over sekseverandering mag je met jongeren niet praten. Volgens Rutte had maar een enkeling begrip voor Hongarije. Orbán kreeg bijval van Polen, Slovenië en Bulgarije, zeggen Brusselse bronnen.

Tranen

Tijdens de EU-top vertelde de Luxemburgse premier Xavier Bettel zijn persoonlijke verhaal. Bettel is getrouwd met een man. “Iedereen had wel tranen in zijn ogen”, zegt Rutte.

Of de oproep van zoveel premiers en staatshoofden veel teweeg brengt bij Orbán, weet Rutte niet. Maar “uiteindelijk zal de Europese Commissie verder gaan met de procedure tegen Hongarije” om het land te dwingen zich aan de EU-regels te houden.

