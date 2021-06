UEFA draagt ‘met trots’ de kleuren van de regenboog

on

De Europese voetbalbond draagt ‘met trots’ de regenboogkleuren, zegt de bond, nadat het verbod het stadion in München in regenboogkleuren te verlichten. De bond komt met een korte verklaring en een logo in de kleuren van de regenboog.

‘Het is een symbool dat onze kernwaarden vertaalt en alles beter maakt waarin we geloven – een meer rechtvaardige samenleving, tolerant voor iedereen, ongeacht achtergrond, geloof of geslacht’, zo schrijft de UEFA.

Burgemeester Reiter van München noemde het verbod van de UEFA om het stadion te verlichten in de regenboogkleuren ‘beschamend’, maar de bond ziet dat anders

‘Sommige mensen hebben het besluit van de UEFA om het verzoek van de stad München om het stadion van München in regenboogkleuren te verlichten voor een EURO 2020-wedstrijd af te wijzen als ‘politiek’ geïnterpreteerd. Integendeel, het verzoek zélf was politiek, gekoppeld aan de aanwezigheid van het Hongaarse voetbalteam in het stadion voor de wedstrijd van vanavond met Duitsland.’



‘Voor de UEFA is de regenboog geen politiek symbool, maar een teken van onze vastberaden inzet voor een meer diverse en inclusieve samenleving’, aldus de verklaring

(Bron en afbeeldingen: UEFA)

