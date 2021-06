Oproep: hijs zondag de regenboogvlag

on

Hijs zondag de regenboogvlag. De oproep komt van COC Twente Achterhoek. Zondag speelt het Nederlands elftal tegen Tsjechië in Boedapest.

Door massaal te vlaggen in aanloop naar en tijdens de wedstrijd wil het COC de LHBTI’ers in Hongarije een hart onder de riem steken. Daar werd vorige week een wet aangenomen, waardoor ‘promotie’ bij voor minderjarigen van homoseksualiteit en geslachtsverandering illegaal wordt. Boeken en films met een homoseksueel personage of reclames waarin homo’s of transgenders worden getoond zijn onder de wet verboden.

De vlaggenactie is ook bedoeld als steun voor de regenbooggemeenschap in Nederland.

De oproep om te vlaggen is gericht aan alle burgers, Regenboogsteden- en provincies, he bedrijfsleven en aan alle sportverenigingen.

Diverse COC-verenigingen ondersteunen de oproep.

