In wedstrijd tegen Hongarije draagt Wijnaldum ‘OneLove-band’

Tijdens de achtste finale van het Europees Kampioenschap voetbal draagt Georginio Wijnaldum een speciale OneLove-aanvoerdersband. Het Nederlands elftal speelt zondag in het Boedapest de eerste wedstrijd van de knock-outfase.

Wijnaldum: ‘Met het dragen van deze band willen wij als Oranje benadrukken dat wij staan voor inclusiviteit en verbinding. We zijn tegen elke vorm van uitsluiting en discriminatie. Wij hopen zo iedereen die zich waar ook ter wereld gediscrimineerd voelt te steunen.’

Het dragen van de aanvoerdersband is een protest tegen de anti-homowet die vorige week in Hongarije werd aangenomen. Met die nieuwe wet wordt het in Hongarije verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot achttien jaar.

In november 2020 droeg het Nederlands elftal bij de wedstrijd Nederland – Spanje, voor het eerst warming-upshirts met het OneLove-logo. Ook bij de WK-kwalificatiewedstrijden in maart en de oefenwedstrijden in mei en juni prijkte het logo op deze shirts.

OneLove is een campagne van onder meer de KNVB, de Rijksoverheid en de Eredivisie om uit te dragen dat verschillen er niet toe doen, omdat alle voetballers en voetballiefhebbers minimaal één ding gemeen hebben: de liefde voor het voetbal. Met de campagne willen betrokken partijen uitdragen dat ze vóór verbinding en tegen uitsluiting en discriminatie zijn.

Wijnaldum is niet de eerste speler die een statement maakt via zijn aanvoerdersband. De Duitse doelman Manuel Neuer droeg in de eerste twee poulewedstrijden een band in de regenboogkleuren. Dat mocht van de UEFA, omdat de voetbalbond zijn actie na onderzoek als een goede zaak kwalificeerde.

(Bron: NOS, Onsvoetbalisvaniedereen.nl; foto: Onsvoetbalisvaniedereen.nl)

