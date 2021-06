American football-speler: ik ben homo

on

American footballspeler Carl Nassib is uit de kast gekomen. Hij is de eerste speler die tijdens zijn profcarrière zegt dat hij homo is.

“Ik doe dit niet om in de aandacht te staan, maar omdat het belangrijk is dat homo’s zichtbaar zijn”, zegt Nassib in een filmpje op Instagram. “Hopelijk zijn dit soort video’s over een tijdje niet meer nodig”.

Dankbaar

Eerder al kwamen ex-footballspelers uit de kast, maar niet eerder was er eentje die nog volop in zijn sportcarrière zit. Nassib is verdediger voor zijn team Las Vegas Raiders. Hij zegt de competitie, zijn coaches en medespelers dankbaar te zijn voor de steun.

De american football-speler doneert daarnaast 100.000 dollar aan een goed doel, dat zich inzet voor preventie van zelfmoord in de lhbti-gemeenschap

