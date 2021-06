Roze Zaterdag 2023 gaat naar Goes; teleurstelling in Enschede

on

Roze Zaterdag 2023 wordt in Goes gehouden. Dat heeft de Stichting Roze Zaterdagen Nederland zaterdag bekend gemaakt. Het is voor het eerst dat het evenement in Zeeland wordt georganiseerd.

Goes was met de steden Enschede en Breda in de race voor de organisatie van Roze Zaterdag in 2023.

Normaal gesproken wordt de nieuwe plaats voor het evenement tijdens het evenement zelf bekend gemaakt, maar dit jaar is Roze Zaterdag pas op 16 oktober, drie maanden later dan normaal. Vorig jaar kwam het evenement helemaal te vervallen vanwege de uitbraak van het coronavirus; dit jaar is het evenement verschoven tot het najaar.

Teleurstelling

In Enschede werd de bekendmaking van de organiserende stad gevolgd via een livestream in Café Stonewall. Het initiatief om het evenement naar Enschede te halen kwam van Sander Aalbertsen en werd omarmt door de gemeente. ‘We zijn natuurlijk teleurgesteld, maar we gaan zeker leuke initiatieven ondernemen om de zichtbaarheid voor onze Regenboogcommunity te vergroten. Dus we gaan gewoon door met strijden’, aldus Sander in Tubantia.

Gunfactor

Goes won het van Enschede en Breda. Het goede plan dat de stad presenteerde was een belangrijk argument om het evenement aan Goes te gunnen, zegt Ivo van Harmelen van de landelijke commissie. Daarnaast had Goes de gunfactor van de organisatie. Dat Roze Zaterdag nu voor het eerst naar Zeeland komt, speelt mee, net als het feit dat Goes andere plaatsen betrekt bij de festiviteiten.

Niet iedereen was enthousiast dat de stad zich kandidaat stelde voor de organisatie van Roze Zaterdag. De gemeenteraad had bezwaren tegen de kosten – vijftigduizend euro – van de organisatie. De wethouder vond dat Roze Zaterdag zich te veel richt op één doelgroep. Het lukte Goes Marketing uiteindelijk wel om het benodigde bedrag bij elkaar te vinden.

‘Het is natuurlijk mooi dat voor het eerst in 44 jaar Roze Zaterdag in Zeeland is’, zegt citymarketeer Tom de Koning van Goes tegen Omroep Zeeland. Volgens hem kunnen ondernemers in Goes – en daarbuiten – profiteren van het evenement. Horeca, campings en vakantieparken zullen extra klanten krijgen, verwacht hij.

In de Roze Golf van zondag 20 juni de reacties uit Enschede.

(Bron: Stichting Roze Zaterdagen, Omroep Zeeland, Tubantia; foto: Stichting Roze Zaterdag)

