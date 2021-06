Mini-expositie over homodiscriminatie in gemeentehuis Zwolle

on

Een mini-expositie met quotes als ‘Vieze lesbiennes’, ‘Ben jij dan het mannetje?’ of ‘Jij hoort in de hel’, is te zien in de hal van het gemeentehuis van Zwolle.

De quotes zijn verzameld door Pelle Klappe (links op de foto) en Mees Rooij.

De teksten laten zien dat lhbti-discriminatie en homogeweld nog altijd spelen in Nederland.

‘Het zijn de alledaagse dingen zoals nagekeken of nagefloten worden’, zegt Mees. ‘Maar ook fysieke intimidatie. Ik heb er gelukkig al een tijdje geen last meer van gehad, maar ik hoor wel van mensen om me heen dat het nog steeds een ding is hier in Nederland.’

Oproep

De expositie werd samengesteld na een oproep via social media. Aan mensen uit de lhbti-gemeenschap werd gevraagd om verhalen en ervaringen te delen. ‘Al die mailtjes en appjes die we toen binnenkregen. Die vond ik best schokkend’, zegt Pelle tegen RTV Oost

Politiek

De expositie is ook een signaal naar de buitenwereld, namelijk dat er actie ondernomen moet worden. Daarnaast is de expositie ook een wake-up call voor mensen die langslopen. Mees: ‘Dat we hierdoor misschien allemaal wat liever voor elkaar gaan zijn.’

Het stadhuis van Zwolle is volgens Mees een goede plek voor e expositie. ‘We wilden ook graag een stukje politiek bereiken, dus dit is de beste locatie die we hadden kunnen wensen.’

De mini-expositie, waar ook Anno Museum, de gemeente Zwolle, Cibap en COC Zwolle aan meewerkten, is tot 28 juni te zien in de hal van het gemeentehuis van Zwolle aan het Grote Kerkplein 15.

Kijk hier voor een gesprek met Pelle en Mees.

(bron en foto: RTV Oost)

