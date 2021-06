Uitgaanscentrum en homosauna ’t Bölke in Enschede dicht

on

Uitgaanscentrum en sauna ’t Bölke in Enschede sluit de deuren. Dat laten de eigenaren Frans Loohuis en Hans Oude Heuvel weten op Facebook. Zij zijn sinds 1990 de eigenaren van het complex aan de Molenstraat .

Op de locatie van het uitgaanscentrum komt een appartementencomplex als onderdeel van de herontwikkelingsplannen voor de spoorzone in Enschede.

‘We hebben fantastische jaren meegemaakt met dit bedrijf en ons door alle ups en downs heengeslagen’, zeggen Frans Loohuis en Hans Oude Heuvel. ‘Het was altijd hard werken, samen met de inzet van ons team geëngageerde medewerkers. Maar horeca is een zwaar beroep, weekends tot in de late uren werken. En dan merk je dat leeftijd ook een rol gaat spelen.’

Projectontwikkelaar

Enkele jaren geleden kwamen Loohuis en Oude Heuvel tot de conclusie dat het geen optie was om tot het pensioen ’t Bölke te blijven uitbaten. ‘We hebben actie ondernomen Daarbij kwam de projectontwikkelaar in beeld, die al bezig was met de ontwikkelingen op de Molenstraat. Het zou een langdurig proces gaan worden, dat was ons direct bekend.’

De uitbraak van het coronavirus heeft de verkoop versneld. ‘ Van een compleet volgeboekte agenda met feesten en partijen, naar helemaal niets meer.’

Bölke Open Air

Loohuis en Oude Heuvel kijken terug op een hele mooie tijd, laten ze weten. ‘Waarbij we hopelijk zoveel mogelijk mensen vertier hebben gebracht met onze feesten, bruiloften en partijen. Ook alle edities van Bölke Open Air blijven altijd nog een plezier om aan te herinneren.’ Dat evenement was onderdeel van de Grolsch Summer Sounds in Enschede.

‘Aan alle goeds komt een keer een einde’, concludeert het duo op Facebook. ‘Wij willen onze medewerkers bedanken voor hun tomeloze inzet. En we bedanken onze gasten voor hun steeds terugkerende bezoeken, de eventorganizers, leveranciers, onderhoudsmensen, zonder hun was dit niet mogelijk geweest.’

Bekroonde sauna

’t Bölke was tot een jaar of tien geleden een echte homodisco, die bezoekers uit het hele land en ook uit Duitsland trok. De homosauna was eveneens vermaard in binnen- en buitenland en is meermalen bekroond tot beste homosauna ven Nederland.

De Roze Golf besteedde aandacht aan het 35 jaar bestaan van ’t Bölke.

(Bron en foto: Facebook)

