Roze Golf 13-06: Het COC-leven komt weer langzaam op gang

Alles stond op een laag pitje. Het COC Twente-Achterhoek heeft de coronatijd vooral besteed aan het nadenken over de toekomst en aan het werven van nieuwe vrijwilligers, vertelt voorzitter Freerk Jager.

Hij vindt al die letters LHBTI enzovoort eigenlijk maar niks en is ook niet erg te spreken over de regenboogvlag waar een hap uit is om bepaalde minderheden zichtbaar te maken.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 13 juni tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

