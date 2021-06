Nederland stuurt biseksuele asielzoeker terug naar Tsjetsjenië

on

Een 30-jarige, biseksuele man wordt door Nederland teruggestuurd naar Tsjetsjenië. Staatssecretaris Ankie Broekes –Knol wil ondanks dat de IND zijn verklaringen gedeeltelijk gelooft, hem geen verblijfsvergunning verlenen. Dat meldt LGBT Asylum Support.

De staatssecretaris vindt zijn verklaringen ‘vaag en summier’.

‘Dit is echt verschrikkelijk’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. ‘Zjn vluchtverhaal leest als een blauwdruk van soortgelijke verklaringen die bekend zijn bij het Russisch LHBT Netwerk waarmee we nauw samenwerken. Opnieuw wordt een LHBTI-asielzoeker uit Tsjetsjenië teruggestuurd door de staatssecretaris. Een incident dat niet op zich zelf staat maar ook onlangs heeft plaatsgevonden.’

Stichting LGBT Asylum Support deed onderzoek en vergleek de afwijzing van de eerdergenoemde asielaanvraag met een andere, biseksuele asielzoeker uit Tsjetsjenië. Ondanks dat beide asielaanvragen raakvlakken vertonen, waaronder dat beide gemarteld zijn, ontving de een wél verblijfsvergunning in Nederland en de ander niet.

Willekeur

Kortekaas: ‘In antwoord op onze brief verklaarde de IND dat alle zaken uniek zijn. Ons lijkt dit eerder op volledige willekeur. Want door onzorgvuldige toetsing door de IND, wordt zijn biseksualiteit niet erkend. Zo gebruikt de IND niet toetsbare begrippen als ‘vaag en summier’ waarmee alle LHBTI-asielzoekers – ongeacht welk land ze komen – kunnen worden afgewezen. Daarmee zijn verklaringen feitelijk nooit genoeg. Tot overmaat van ramp gebruikt de IND een eigen geconstrueerde opvatting over homoseksualiteit waarin het beleven van de seksualiteit losstaat. Ontoelaatbaar. Binnenkort start daarom LGBT Asylum Support opnieuw de petitie #NietGayGenoeg, ditmaal 3.0.’

Rechtszaak

Tegen het besluit is beroep aangetekend. Wanneer de zaak van biseksuele asielzoeker uit Tsjetsjenië wordt behandeld, is nog niet bekend. LGBT Asylum Support staat de man bij tot in de rechtbank.

(Bron: LGBT Asylum Support)

