Politicus in Oezbekistan wil alle LHBTI’ers het land uitzetten

De leider van een van de grootste politieke partijen van Oezbekistan heeft op het populaire YouTube-kanaal Alter Ego geopperd dat LHBTI’ers gedeporteerd moeten worden naar landen waar ze zich thuis kunnen voelen.

Hij wil alle LHBTI’ers het staatsburgerschap ontnemen en het land uitzetten.

Volgens Alisher Kadyrov van de rechtse ‘National Revival’-partij, Milliy Tiklanish, zullen LHBTI’ers in zijn land nooit geaccepteerd worden.

‘Oezbeken kunnen moderniseren. Ze kunnen hun wereldbeeld veranderen’, legt Kadyrov uit. ‘Maar om sodomie te accepteren, of een man die met een man trouwt? De Oezbeekse samenleving zal dat nooit accepteren. Zelfs over honderd jaar, of duizend jaar, zal de samenleving geen LHBT-mensen accepteren. Ik ben er zeker van.’

Kadyrov zegt dat zijn ideeën de instemming hebben van leden van de LHBTI-gemeenschao. Hij ziet zijn ideeën als een empatisch gebaar naar een gemarginaliseerde groep. ‘Deporteren is humaner dan gevangenisstraf’.

Volgens Kadyrov zouden LHBTI’ers niet in Oezbekistan hoeven te wonen waar ze niet worden geaccepteerd en slecht worden behandeld door de rest van de bevolking.

Seks tussen mannen is nog steeds illegaal in Oezbekistan en wordt bestraft met maximaal drie jaar gevangenisstraf.

Volgens een rapport dat in maart door Human Rights Watch is uitgebracht, worden LHBTI’ers in het land vervolgd en worden er schokkend veel geweld gebruikt .

