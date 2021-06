Radio- en tv presentator Herman Stok op 93-jarige overleden

on

De Rotterdamse presentator Herman Stok is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een familielid van hem bekendgemaakt op Facebook.

Stok had al enige tijd gezondheidsproblemen, en zei vorige maand in De Telegraaf niet te weten of behandeling voor kwaadaardige plekjes op zijn ingewanden nog mogelijk was. ‘Ik ben op alles voorbereid’, zei hij toen.

De presentator stond aan de wieg van diverse jongerenprogramma’s op radio en televisie. Zo was hij in 1961 de eerste met een muziekprogramma voor jongeren op de televisie, het VARA-programma Top of Flop, dat werd uitgezonden tot 1965.

In het programma werden recent uitgebrachte liedjes door een jury beoordeeld. Als de jury positief was, rinkelde Stok met een bel, maar als de jury het niks vond werden de artiesten afgeblazen met een knijptoeter.

De vaak erg behoudende juryleden waren niet zo gecharmeerd van langharige jongens als The Beatles, die dan ook met hun single I want to hold your hand de knijptoeter te horen kregen. ‘The Beatles met hun lange haar doen me wat aan Urker visvrouwen denken’, was een van de commentaren.

Samen met zijn latere partner Kees van Maasdam was hij initiatiefnemer van de eerste jeugdomroep, die later uitgroeide tot het succesvolle Minjon. In 1949 richtte het tweetal de Jeugd Amateurs Radio Omroep (J.A.R.O.) op, die uitzond vanuit een studio in het huis van de ouders van Van Maasdam.

Ondanks een subsidie van 1000 gulden van het Prins Bernhardfonds kon de omroep het financieel niet bolwerken en de J.A.R.O. werd in 1952 opgeheven. Kees van Maasdam nam het concept mee naar de AVRO, die een jaar later met Minjon begon. Deze jeugdomroep bracht vele bekende presentatoren voort, onder wie Joop van Zijl, Jos Brink, Catherine Keyl en Felix Meurders.

Stok was ook diskjockey van het eerste radioprogramma waarin popmuziek was te horen: Tijd voor Teenagers. Het programma werd voor het eerst uitgezonden in 1959, toen nog gepresenteerd door Dick van ’t Sant onder het pseudoniem Dick Duster, en bleef tien jaar op de radio. In 1963 kwam er zelfs nog een programma bij, Tijd voor Teenagers Top 10, ook gepresenteerd door Stok.

Op de radio was hij verder te horen als presentator van Vijf Seconden van Woef, een tienershow rond de Ramblers, Discobal, Zorro en Pop-Eye, een programma over soulmuziek. Stok werd ook gevraagd als interviewer van bekende popsterren zoals Johnny Halliday en hij was er ook bij toen in 1964 The Beatles voor het eerst naar Nederland kwamen.

In de jaren 70 presenteerde Herman Stok samen met Letty Kosterman op zaterdagochtend het programma Z.O. 135. Dit 135 minuten durende radioprogramma werd goed beluisterd en had als vast onderdeel het raden van een stem van een bekende Nederlander. Ook presenteerde hij het muziekprogramma MIX op Hilversum 3 en het spelprogramma Wie Wat Waar op televisie.

In 1976 kreeg hij een vast contract bij de VARA en bleef hij aan de omroep verbonden tot hij in 1988 met pensioen ging. Daarna was hij nog een enkele keer op de radio te horen als gastpresentator, zoals in 2007 en 2012 bij Radio 5 Nostalgia van omroep Max.

Kees van Maasdam overleed in 2019 op 90-jarige leeftijd.

In de Roze Golf van 10 juni 2012 was een uitgebreid gesprek met Herman Stok en Kees van Maasdam te horen.

(Bron: NOS, foto: Beeld & Geluid, Herman Stok in 1985)

