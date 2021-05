Roze Golf 30-05: Iris houdt van mannen en van vrouwen

on

Iris Bloemhof is biseksueel. Momenteel heeft ze een latrelatie met een man , maar sluit een relatie met een vrouw niet uit: ‘Mijn vriend heeft geen borsten’. Ze vertelt hoe ze in het leven staat.

Wie na de Tweede Wereldoorlog bij de overheid wilde werken en homoseksueel was, kon de baan vergeten. Zeker tot 1971 werd bij een sollicitatieprocedure uitgeplozen of iemand homoseksueel was, blijkt uit onderzoek in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en OCW.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 30 mei tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel