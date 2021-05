Adam uit Syrië is homo, vluchtte en werd gepest in het azc

on

Toen de Syrische Adam zo’n 13 jaar oud was, ontdekte hij dat hij anders was dan anderen. Hij valt op mannen, maar uit de kast komen in Syrië kan niet.

Homoseksualiteit is in dat land tot op de dag van vandaag strafbaar. Adam vluchtte naar Nederland, maar kwam absoluut niet in een warm bad terecht.

Adam besloot in Syrië al samen te gaan wonen met zijn vriend, terwijl zijn ouders dachten dat ze gewoon vrienden waren. In 2013 vluchtte hij naar Libanon vanwege de oorlog in zijn land. Maar door zijn geaardheid voelde hij zich niet veilig daar, en vluchtte hij naar Nederland. Daar kwam hij in een azc terecht. ‘Dat was een vreselijk moment voor mij. Ik was jong en vrouwelijk’, vertelt Adam in het programma Gevlucht naar Gelderland van Omroep Gelderland.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

